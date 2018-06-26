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Королева Великобритании Елизавета II, архивное фото

Королева Великобритании дала согласие на Brexit

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Отныне документ, предусматривающий и регламентирующий процедуру выхода Туманного Альбиона из состава ЕС, получил статус закона.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала законопроект о Brexit. Таким образом, отныне документ носит законный статус. Об этом сообщил спикер нижней палаты британского парламента Джон Беркоу. Информацию передало РИА Новости.

Применяться новый закон начнет после выхода страны из Евросоюза 29 марта 2019 года.

На прошлой неделе палата лордов окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Он получил одобрение большинства без голосования. Это положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем.

Ранее парламентарии, в основном в палате лордов, пытались смягчить положения законопроекта и, как следствие, условия самого Brexit. Поправки требовали согласования разных палат и из-за этого документ "кочевал" от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название "пинг-понг".

Флаг Британии на фоне Биг Бена
© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
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Вместе с тем с самого начала было ясно, что документ примут в предлагаемом правительством виде, так как кабинет Терезы Мэй, выступающей за "жесткий Brexit", располагает поддержкой палаты общин, которая имеет большее влияние при принятии законов.

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Главным положением законопроекта о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС; а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.

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Теги:
последствия Brexit, Brexit, выход из ЕС, закон, Евросоюз, Королева Великобритании Елизавета II, Тереза Мэй, Лондон, Великобритания, Политика
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