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Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

Зарубежные СМИ: Россию можно назвать неологизмом "евразийская держава"

© Sputnik / Vitaliy Belousov
В мире
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (84)
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Иностранные журналисты, находящиеся в командировке в России, где следят за ходом Чемпионата мира по футболу, поделились со своими читателями впечатлениями о "серой, унылой, холодной стране".

Иностранцы — футбольные болельщики и журналисты, отправившиеся на "Мундиаль" в Россию, признаются, что восхищены не только тем, как организовано само событие, но и людьми, и городами, которые приняли у себя игры ЧМ.

Чувство юмора, радушие, открытость, желание помочь незнакомым людям, — это самый распространенный набор восторга.

Приводим фрагменты заметок, зарисовок, репортажей, которые были опубликованы в зарубежных СМИ в эти дни. 

Corriere Della Sera, Италия

"В случае XXI чемпионата мира все это дополняется еще и новизной окружающей среды. В самом деле, Россия — это не просто страна, это своего рода отдельно стоящий континент. Самобытность этой территории, состоящей из разных климатических зон, пространств, культур, отразилась в 11 городах, принимающих чемпионат мира. Она не является ни Европой, ни Азией, Россию можно назвать неологизмом "евразийская держава". Как отмечал маркиз де Кюстин, один из первых исследовавших ее путешественников, — это "чудовищная смесь византийской мелочности с татарской свирепостью", "гибрид, привносящий жизненную силу степи" в сердце самой Европы".

  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне
    Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне
    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
    Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
    © Sputnik / Ilya Pitalev
  • Болельщики сборной Мексики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики
    Болельщики сборной Мексики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
  • Болельщики сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
    Болельщики сборной Испании перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
  • Болельщики сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
    Болельщики сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании
    © Sputnik / Nina Zotina
  • Болельщики ЧМ-2018 по футболу в Москве
    Болельщики ЧМ-2018 по футболу в Москве
    © Sputnik / Илья Питалев
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
    Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
    © Sputnik / Ilya Pitalev
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Екатеринбурге
    Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в Екатеринбурге
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
  • Болельщики сборной Хорватии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Нигерии
    Болельщики сборной Хорватии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Нигерии
    © Sputnik / Aleksander Vilf
  • Болельщики сборной Аргентины в метро Москвы
    Болельщики сборной Аргентины в метро Москвы
    © AFP 2018 / Mladen Antonov
  • Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
    Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
  • Болельщик сборной России по футболу во время матча между командами России и Саудовской Аравии
    Болельщик сборной России по футболу во время матча между командами России и Саудовской Аравии
    © AFP 2018 / Ozan Kose
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта в московской фан-зоне

USA Today, США

"Cерая, унылая и страшная — именно такой представляют себе Россию большинство иностранцев. Однако болельщики, приехав на Чемпионат мира по футболу, открывают ее совсем с другой стороны.

Охранник в московском метро одобрительно показывает туристу большой палец. Официантка из Саранска никак не нарадуется, впервые в жизни повстречав американца. Радостные российские болельщики поют песни, веселятся и раскрашивают лица вместе с иностранцами.

И забудьте вы про языковой барьер! Все пользуются приложениями с автоматическим переводом и дружно хохочут, если выходит полная ерунда.

От Черного моря до Балтики, от Урала до парка Горького в Москве — россияне в значительной степени рассматривают этот чемпионат мира как возможность. И они кажутся неожиданно желающими отложить политическую напряженность, приветствовать посетителей и делиться своей богатой культурой и историей".

Washingtonpost, США

"Серость и неприветливость. Пустые полки в продуктовых магазинах, туманные фигуры. Радость и страсть чемпионата мира по футболу, погруженная в российский мрак… Что представлял я о России? Я ошибался.

…Здесь работают бургерные, суши-рестораны и ирландские бары (во всех городах на планете есть ирландский бар, ведь так?). Работает "Uber", хотя и с меньшим парком машин, чем у Яндекса. В городе есть прекрасные парки и элементы разрухи, музеи мирового класса и промышленность. Через весь город лентой вьется Москва-река.

Тем не менее, здесь не всегда бывает легко. Автомобильные пробки, машины забивают  трассу  и соседние улицы, впрочем, такое  бывает во всех крупных городах. Общение затруднено; английский язык не так распространен, как в мегаполисах.  Чтение кириллицы похоже на попытку расшифровки сообщения времен "холодной войны".

Dagbladet, Норвегия

"Полицейские улыбаются и готовы помогать всем. Болельщики из Англии, решившие, что водка — просто софт дринк, разнесли купе в поезде по дороге в Волгоград и угодили в тюрьму. Но даже в тюремных камерах были установлены телевизоры, благодаря которым те, кому надо было проспаться от выпитого в условиях размещения при "нуле звездочек", могли следить за ходом Чемпионата. То, что люди (в России) такие приветливые — большой сюрприз для многих".

Кстати, а вот как исландские болельщики признались в любви к России

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (84)

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Теги:
восторг, игры, реакция, сми, СМИ, обзор, чемпионат мира, футбол, Италия, Москва, США, Россия, Спорт
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