В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что руководимое им ведомство не получало никаких официальных уведомлений от российских властей в связи с делом Карины Цуркан — члене правления "Интер РАО", которую подозревают в шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости.

"У нас сейчас нет официального общения со стороны российских властей. Мы пытались получить от российского посольства пояснения, весь мир сейчас ориентируется на то, что представлено в масс-медиа", — сообщил Мелешкану во вторник в Сенате Румынии.

© Sputnik / Вадим Жернов Веб-камера как элемент шпионажа за населением

По словам министра, до сих пор не поступало заявления от властей России или семьи задержанной об оказании консульской помощи.

Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО". В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске.

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По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Ранее источник сообщил, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства АЭС.