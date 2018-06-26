В Североатлантическом альянсе одобрили стратегию военно-воздушных сил

В сообщении, опубликованном Североатлантическим альянсом, говорится, что НАТО может потерять стратегическую инициативу в воздухе.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. НАТО одобрила новую стратегию по военно-воздушным силам, в которой признается, что на проведение в будущем операций альянса могут оказывать влияние современные системы ПВО и космические средства, и впервые после "холодной войны" могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе может не быть. Об этом сообщило РИА Новости.

В новой стратегии излагаются нынешние и будущие условия, в которых, как полагают в альянсе, будут действовать военно-воздушные силы союзников.

"Будущие вызовы и угрозы будут носить транснациональный и многоаспектный характер и, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. В результате в будущем условия действий могут оказаться такими, при которых превосходство в воздухе может не быть обеспечено ни в начале операций, ни, в случае его получения, быть постоянным условием", — говорится в документе.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: НАТО как инструмент обеспечения безопасности давно устарел

Кроме того, впервые после окончания "холодной войны" Североатлантический альянс должен иметь возможность проводить операции против любого равного противника.

"Признавая, что десятилетия неоспоримых (по превосходству — ред.) воздушных операций могут завершиться, стратегия предупреждает, что современные системы противовоздушной обороны, кибер- и радиоэлектронная борьба могут повлиять на воздушные операции НАТО", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

В сообщении также говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной поддержкой и данными после удара.

Стратегия при этом предусматривает, что военно-воздушные силы стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия во всех районах и условиях, включая сильно защищенное воздушное пространство.