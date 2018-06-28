Приговор для Мишико: суд в Тбилиси заочно "дал" Саакашвили шесть лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. В столице Грузии заочно был вынесен приговор экс-президенту этой страны Михаилу Саакашвили. Тбилисский городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, представленную Первым каналом телевидения Грузии.

"Саакашвили заочно поговорили к шести годам лишения свободы по делу избиения Валерия Гелашвили", — говорится в сообщении.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили и об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" в 2006 году. В январе суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Гиргвлиани.