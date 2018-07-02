Мексика меняет курс, США заявили о "вмешательстве России"

Впервые за сто лет на выборах президента в Мексике победил представитель левых сил, и это обещает радикальный разворот во внешней политике страны.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. На протяжении последних ста лет в Мексике правили консервативные партии, традиционно следующие в кильватере "северного соседа". В минувшее воскресенье, впервые за целое столетие, на президентских выборах здесь победил кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, и эти выборы политологи уже назвали самыми важными в современной истории Мексики.

© REUTERS / Lucy Nicholson "Великая стена" Трампа появится на границе с Мексикой

Никто не сомневается, что приход к власти Обрадора (которого в Мексике называют "Амло", по первым буквам имени) означает радикальный разворот во внешней политике, сообщает обозреватель РИА Новости. Его избирательная кампания была выстроена на обещании проводить сильную внутреннюю политику, а внешнюю политику выстраивать исходя из национальных интересов мексиканского народа.

Политологи предполагают, что отношения с США, самым крупным торговым партнером Мексики, останутся приоритетными, однако, скорее всего, Лопес Обрадор возьмет курс на снижение политической зависимости страны от США и на диверсификацию внешнеполитических связей, что открывает перспективу выстраивания отношений с Россией.

При этом в отношениях Мексики и США возник ряд трудноразрешимых проблем, что связано с инициативами президента Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой и о пересмотре соглашения о зоне свободной торговле НАФТА.

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Напомним, что перед выборами экс-советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с заявлениями, что Вашингтон видит "первые признаки российского вмешательства" на выборах президента Мексики.

Сам Лопес Обрадор заявлял, что намерен искать отношения дружбы с США, защищая при этом интересы мексиканцев в этой стране. Он не раз шутил по поводу якобы "руки Москвы" в мексиканских выборах — и даже снял видео о том, как в порту Веракруса он якобы ждет российскую подводную лодку, загруженную золотом.

После избрания президентом главной задачей Лопеса Обрадора становится получение поддержки в конгрессе, где ему необходимо большинство голосов, чтобы проводить свои реформы.

Выборы в Мексике проходят в один тур, а победитель определяется простым большинством голосов.

Напомним, что эта избирательная кампания была одной из самых жестких и кровавых в истории Мексики. Одновременно с выборами президента проводились выборы губернаторов нескольких штатов, сенаторов и депутатов. За время избирательной кампании были убиты более 130 кандидатов на выборные должности, даже в день выборов были убиты два члена Партии труда и "Морены", которые поддерживали Обрадора.

В экономике важнейшим вопросом после прихода к власти нового президента становится будущее энергетической реформы. После 2013 года, впервые за 80 лет государственного монополизма, в сферу энергетики были допущены иностранные инвестиции, а госкомпаниям Pemex и CFE разрешили заключать контракты с частными компаниями. Среди иностранных компаний, работающих в Мексике — российский "Лукойл" и DEA Deutsche Erdoel, которая принадлежит LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.