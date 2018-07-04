Вместе в космосе: Россия и Китай хотят создать космическую станцию

У двух мировых держав могут появиться амбициозные проекты в исследовании космоса.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. У России и Китая может появиться совместная орбитальная станция. Представители китайской космической отрасли планируют провести с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ", — уточнил собеседник.

По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

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Помимо этого, у Пекина нет ряда критически важных технологий и он готов предложить свое партнерство в обмен на них.

Договоренности о сотрудничестве

Ранее "Роскосмос" и национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок.

© Sputnik / Михаил Климентьев Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, отметил Путин

Исполнительный директор "Роскосмоса" по бизнесу и коммерциализации Антон Жиганов заявлял, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты. Это подтвердил и генеральный секретарь китайской национальной космической администрации Юйлун Тянь.

Китайская орбитальная станция

Китай в 2011 году стал третьей страной после СССР и США, запустившей свою орбитальную станцию. "Тянгун-1" ("Небесный дворец — 1"), которая недавно сошла с орбиты, аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и тестирования систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. "Тянгун-1" посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016-м связь со станцией была потеряна.

В 2016 году Китай запустил станцию "Тянгун-2". Как и первая, она посещаемая, а не постоянно обитаемая.

В 2020 году Китай планирует начать строительство многомодульной станции. У нее должно быть три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей или добавления новых модулей.

Участие России в МКС

Россия участвует в проекте Международной космической станции, эксплуатация которой запланирована до 2024 года. Для завершения строительства своего сегмента Москве остается запустить три отсека — многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Их запуски планируются соответственно на 2019, 2020 и 2022 годы.

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Обсуждается возможность продления работы станции до 2028 года. Если этого не произойдет, Россия после завершения работы МКС намерена отстыковать свои новые модули и создать национальную Российскую орбитальную станцию.

Помимо того, с партнерами по МКС обсуждается возможность участия России в создании окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.