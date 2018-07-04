11:58 04 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD16.81
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Космический грузовик SpaceX Dragon во время стыковки с МКС

Вместе в космосе: Россия и Китай хотят создать космическую станцию

© Photo: Roscosmos/Oleg Artemyev
В мире
Получить короткую ссылку
35 0 0

У двух мировых держав могут появиться амбициозные проекты в исследовании космоса.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. У России и Китая может появиться совместная орбитальная станция. Представители китайской космической отрасли планируют провести с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ", — уточнил собеседник.

По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

Четыре признака, которые указывают на крах США>>>

Помимо этого, у Пекина нет ряда критически важных технологий и он готов предложить свое партнерство в обмен на них.

Договоренности о сотрудничестве

Ранее "Роскосмос" и национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
© Sputnik / Михаил Климентьев
Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, отметил Путин

Исполнительный директор "Роскосмоса" по бизнесу и коммерциализации Антон Жиганов заявлял, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты. Это подтвердил и генеральный секретарь китайской национальной космической администрации Юйлун Тянь.

Китайская орбитальная станция

Китай в 2011 году стал третьей страной после СССР и США, запустившей свою орбитальную станцию. "Тянгун-1" ("Небесный дворец — 1"), которая недавно сошла с орбиты, аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и тестирования систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. "Тянгун-1" посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016-м связь со станцией была потеряна.

В 2016 году Китай запустил станцию "Тянгун-2". Как и первая, она посещаемая, а не постоянно обитаемая.

В 2020 году Китай планирует начать строительство многомодульной станции. У нее должно быть три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей или добавления новых модулей.

Участие России в МКС

Россия участвует в проекте Международной космической станции, эксплуатация которой запланирована до 2024 года. Для завершения строительства своего сегмента Москве остается запустить три отсека — многофункциональный лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Их запуски планируются соответственно на 2019, 2020 и 2022 годы.

Китайские фермеры создают удивительные рисунки на рисовых полях>>>

Обсуждается возможность продления работы станции до 2028 года. Если этого не произойдет, Россия после завершения работы МКС намерена отстыковать свои новые модули и создать национальную Российскую орбитальную станцию.

Помимо того, с партнерами по МКС обсуждается возможность участия России в создании окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway.

По теме

Стало известно, где будут отдыхать те, кто видел космос
Пожар в гостинице "Космос" в Москве: 230 человек эвакуированы
В космос запустили "Звезду человечества", которая видна отовсюду
Теги:
космическая станция, космос, сотрудничество, москва, Пекин, Китай, Россия, Наука и технологии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

  • Эстафета 100х10 км, для Книги рекордов Гиннеса проходила на стадионе Кадриорг
    Назло рекордам

    Эстония побила еще не утвержденный рекорд Военно-воздушных сил Великобритании в эстафете и может оказаться в книге рекордов Гиннесса.

  • Женская часть парада
    Обронила туфельку

    Одна из участниц парада в Минске, приуроченного ко Дню Независимости, прошла в колонне без туфли.

  • Единые национальные экзамены
    Жаркая пора

    Почему единые национальные экзамены в Грузии со следующего года могут быть перенесены с лета на весну?

  • Школа
    Быть в форме

    О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Кто виноват?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

  • Второй Президент Армении Роберт Кочарян
    Ждем с нетерпением

    Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

  • Архивное фото Астаны
    Двухмиллионная Астана

    В Астане ведется подготовка к проживанию в столице двух миллионов человек, заявил аким столицы Казахстана Асет Исекешев.

  • Петр Гассиев
    Ура, каникулы!

    Почему парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы на месяц раньше обычного?

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Акула стащила женщину в воду
Опасный отпуск: акула схватила женщину, а очевидцы продолжали снимать видео
Северный поток 2
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться