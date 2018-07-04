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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Мнение: встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у двух стран есть много областей для сотрудничества, которое необходимо развивать.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Предстоящая 16 июля встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп в Хельсинки даст импульс улучшению отношений, считает российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА Новости.

"Есть столько много областей, где мы можем работать вместе. Так что это зависит от нас — нужны мы друг другу или нет. Уверен, что наши президенты дадут большой импульс в плане необходимости улучшения двусторонних отношений между Российской Федерацией и США", — заявил Антонов в интервью телеканалу RT.

"Вы спрашиваете, что мы хотим от США? Мы хотим всего лишь уважения наших национальных интересов. Если вы (США) будете вести себя с нами как с равным партнером, если вы попробуете понять, что есть у вас возможность разговаривать с нами не только с позиции силы, мы найдем решение многих проблем", — добавил посол.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
© Sputnik / Sergey Guneev
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Антонов напомнил, что у двух стран есть хороший опыт сотрудничества в культурной сфере, в космосе, в Арктике.

"Даже если учитывать, в каком плохом состоянии находятся российско-американские отношения, у нас есть прекрасные отношения между людьми", — сказал он.

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Дипломат также выразил надежду, что "добиться отличных результатов в наших отношениях" удастся за то время, пока он занимает должность посла России в Вашингтоне.

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Теги:
паритет, геополитика, переговоры, президент США Дональд Трамп, Владимир Путин, Вашингтон, Москва, США, Россия, Политика
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