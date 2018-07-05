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СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина

Постпред России призвал ОБСЕ помочь в освобождении Вышинского

© Sputnik / Владимир Трефилов
В мире
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (47)
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Александр Лукашевич обратился с соответствующим заявлением к представителю ОБСЕ по вопросам свободы Арлему Дезиру.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал приложить максимум усилий для того, чтобы руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был освобожден. Соответствующее обращение Лукашевич направил в адрес представителя по вопросам свободы Арлема Дезира. Об этом сообщило РИА Новости

"В том, что касается дела Романа Сущенко. Еще раз повторюсь — его задержание в России никак не связано с профессиональной деятельностью журналиста. В отличие от ситуации с главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, которого киевские власти преследуют по сфабрикованному обвинению в государственной измене за его стремление доносить правдивую информацию о происходящем на Украине. Призываем вас, господин Арлем Дезир, приложить все усилия для освобождения Кирилла Вышинского", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

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ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Главный редактор сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, фото из архива
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (47)

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Теги:
аппеляция, рассмотрение, журналист, дело, освобождение, РИА Новости Украина, РИА Новости, ОБСЕ, Кирилл Вышинский, Россия, Преступление, закон и правосудие
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