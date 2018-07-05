Киев согласился передать Москве журналиста Вышинского

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Киев выразил готовность обменять 13 граждан, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, на заключенных в России граждан Украины, сообщила в четверг журналистам первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает РИА Новости.

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Среди тех, кого хотела посетить в Украине российский омбудсмен Татьяна Москалькова, 13 имели российское или двойное гражданство, об этом в кулуарах парламента заявила Геращенко. Ранее она также назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных в РФ украинцев, но фамилии Вышинского там не было.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, еще были следующие лица — Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич", — цитирует Геращенко агентство УНН, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками… в первую очередь Вышинского".

Геращенко сообщила, что Киев готов 13 человек передать в РФ "для освобождения украинских политзаключенных".

"Поэтому сегодня я пришлю официальное письмо представителю РФ в трехсторонней контактной группе Грызлову со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан как таковых, что мы можем передать по для освобождения украинцев", — отметила Геращенко.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев выразил надежду, что Вышинский может быть обменен на одного из украинских граждан, осужденных в России и отбывающих наказание.

По его словам, если есть хоть малейшая надежда на спасение Вышинского от незаконного преследования на Украине, ею надо воспользоваться и предложить его обмен на одного из отбывающих наказание в России украинцев.

© RIA Novosti . Vladimir Trefilov Киселев: Киеву нужны не журналисты, а лишь статисты и шпионы

Как сообщал Sputnik Молдова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая 2018 года возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Кирилла Вышинского беспрецедентной, а политику украинских правителей в отношении представителей прессы абсолютно недопустимой. МИД России выразил решительный протест относительно задержания журналиста и обратился к международным организациям с призывом осудить действия украинских спецслужб.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".