Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира - источник

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп принял решение об участии в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным в интересах США, России и стабильности всего мира, заявил в четверг высокопоставленный представитель американской администрации.

"Президент решил, что сейчас настало время для прямого диалога между ним и президентом Путиным и это отвечает интересам США, интересам России и интересам стабильности и безопасности всего мира", — сказал представитель администрации США в ходе телефонного брифинга, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, предстоящая в Хельсинки встреча лидеров двух стран "станет первой возможностью сесть и начать очень важный диалог". Представитель администрации провел аналогию между предстоящим саммитом и исторической встречей между президентом США Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1986 году, а также Горбачевым и премьером Великобритании Маргарет Тэтчер.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Ранее посол США назвал точную дату встречи Путина и Трампа в формате один на один>>>