В США хотят наладить диалог с Россией

По словам влиятельного американского чиновника, Россия и США должны определить свои интересы и, исходя из них, начать выстраивание диалога.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Соединенным Штатам и России сейчас нужен диалог по основным вопросам, без него не удастся решить проблемы в двусторонних отношениях, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Об этом сообщило РИА Новости.

"С учетом трудностей и вызовов в оценке того, где мы находимся в отношениях (с Россией. — Прим. ред.), нам очень важно прийти к заключению, что надо дать трезвую оценку истокам проблем в наших отношениях… Диалог о реальном состоянии наших отношений — вот то, что нужно. Наконец, мы выносим вопросы на обсуждение, мы соглашаемся наметить диалог, понять, где мы и обсудить наши ожидания", — сказал он, говоря о предстоящем саммите РФ-США.

© Sputnik / Михаил Климентьев Мнение: встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

По его словам, выстраивание диалога — это то, что должно стать результатом саммита.

"У нас нет таких обсуждений, прямых обсуждений, обсуждений за одним столом о таких вещах, как вмешательство в выборы, злонамеренные действия, а это нужно. И опять же вы не можете решить проблемы, если вы не хотите говорить об этом", — добавил чиновник.