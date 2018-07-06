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Пекин.

Торговля - повод для войны: в чем Китай обвиняет американцев

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Официальный Пекин подверг жесткой критике решение США о введении торговых пошлин на китайские товары и продукцию. Об этом сообщило РИА Новости.

"США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну", — говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Отмечается, что Пекин не будет "наносить удар первым", но вынужден предпринимать контрмеры.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
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Кроме того, министерство намерено "уведомить ВТО о соответствующей ситуации" и "вместе со всеми странами мира обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли".

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

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В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля.

Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина начнет частично действовать также с 6 июля.

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Теги:
торговая война, товары, продукция, обвинения, экономика, запрет, Вашингтон, Пекин, Китай, США, Политика
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