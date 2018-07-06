Журналист о том, как на Украине пытаются оправдать репрессии против СМИ

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за статьи в СМИ, 27 июня отпустили под домашний арест. Он просидел в СИЗО 11 месяцев. Муравицкий отметил, что это единичный случай. Обычно за инакомыслие сажают на Украине надолго.
"Безусловно, это передышка. Потому что это предварительная победа. По таким статьям никогда в Украине не отпускали под домашний арест. Отпускали, это единичные случаи, если человек просидел два-три-четыре года — по тем статьям, по которым меня обвиняли и обвиняют до сих пор", — отметил он.
Журналист рассказал, что дело против него было сфабриковано, а судьи не могли слушать прокурора и отпустили его под домашний арест. По словам Муравицкого, дело против него было шито белыми нитками.
"Я не ожидал, что меня отпустят под домашний арест. Этого никто не ожидал. Это было маленькое чудо, удивительный факт. Я был настроен на долгую упорную борьбу до полной победы. Более того, я был настроен, что до приговора, а он еще ожидается, пройдет минимум год. А далее будет апелляционный суд, борьба", — рассказал журналист.
Но, по его словам, к счастью, сейчас ситуация пока повернулась так.
Рассказал журналист и о своем отношении к делу шеф-редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев все же согласился выдать России.
"С Кириллом я не был знаком и до сих с ним лично не общался, но о его деле я, конечно же, знаю. Это — громкое дело, если убрать всю пену, которую выплеснула СБУ. Нужно четко понимать, что у СБУ есть контролируемые средства массовой информации и средства очернения в общественном пространстве. То, что она выпустила эту пену, волну против Кирилла Вышинского, это нужно убрать. То, что выплыло через СБУ в средства массовой информации, ни одного из этих фактов нет в самом обвинительном акте.
Муравицкий назвал дело Вышинского политическим, связанным с процессом обмена. Поведал журналист и о том, как к нему относились в тюрьме сокамерники по следственному изолятору, где он содержался.
"Все относились спокойно, внимательно и уважительно. И все удивлялись, не понимали, за что? Статью написал? 12 лет? "Государственный терроризм" — за статью в интернете? Вдумайтесь! Терроризм — это взрывы, бомбы. Ощутите это безумие, оно ходит рядом с вами. И 12 следователей СБУ занимались этим безумием, получая зарплату по 12-15 тысяч гривен в месяц. Год и девять месяцев — из ваших денег", — рассказал Муравицкий.
Поведал собеседник и о том, как он, как профессионал своего дела, оценивает ситуацию с давлением на СМИ на Украине.
"Такой журналистикой в Украине сейчас невозможно заниматься по двум причинам: потому что трудно найти на это оплату, людей, заинтересованных в такой журналистике. И самое элементарное: она может быть просто преследуема силовыми органами, потому что какой смысл тягаться с журналистом? Вот он высказал какое-то свое мнение, нужно же с ним бороться — словесно. А его могут прийти и закрыть", — подытожил Муравицкий.
Полную версию интервью можно прочитать здесь>>>