Журналист о том, как на Украине пытаются оправдать репрессии против СМИ

В интервью изданию Украина.Ру Муравицкий рассказал о жизни в тюрьме, смерти журналистики в стране и продолжении борьбы за свободу и правду.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за статьи в СМИ, 27 июня отпустили под домашний арест. Он просидел в СИЗО 11 месяцев. Муравицкий отметил, что это единичный случай. Обычно за инакомыслие сажают на Украине надолго.

"Безусловно, это передышка. Потому что это предварительная победа. По таким статьям никогда в Украине не отпускали под домашний арест. Отпускали, это единичные случаи, если человек просидел два-три-четыре года — по тем статьям, по которым меня обвиняли и обвиняют до сих пор", — отметил он.

Журналист рассказал, что дело против него было сфабриковано, а судьи не могли слушать прокурора и отпустили его под домашний арест. По словам Муравицкого, дело против него было шито белыми нитками.

© Sputnik / Стрингер Киев согласился передать Москве журналиста Вышинского

"Я не ожидал, что меня отпустят под домашний арест. Этого никто не ожидал. Это было маленькое чудо, удивительный факт. Я был настроен на долгую упорную борьбу до полной победы. Более того, я был настроен, что до приговора, а он еще ожидается, пройдет минимум год. А далее будет апелляционный суд, борьба", — рассказал журналист.

Но, по его словам, к счастью, сейчас ситуация пока повернулась так.

Рассказал журналист и о своем отношении к делу шеф-редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев все же согласился выдать России.

"С Кириллом я не был знаком и до сих с ним лично не общался, но о его деле я, конечно же, знаю. Это — громкое дело, если убрать всю пену, которую выплеснула СБУ. Нужно четко понимать, что у СБУ есть контролируемые средства массовой информации и средства очернения в общественном пространстве. То, что она выпустила эту пену, волну против Кирилла Вышинского, это нужно убрать. То, что выплыло через СБУ в средства массовой информации, ни одного из этих фактов нет в самом обвинительном акте.

© Sputnik / Стрингер Вышинский: поддержка мирового сообщества снизила давление

Муравицкий назвал дело Вышинского политическим, связанным с процессом обмена. Поведал журналист и о том, как к нему относились в тюрьме сокамерники по следственному изолятору, где он содержался.

"Все относились спокойно, внимательно и уважительно. И все удивлялись, не понимали, за что? Статью написал? 12 лет? "Государственный терроризм" — за статью в интернете? Вдумайтесь! Терроризм — это взрывы, бомбы. Ощутите это безумие, оно ходит рядом с вами. И 12 следователей СБУ занимались этим безумием, получая зарплату по 12-15 тысяч гривен в месяц. Год и девять месяцев — из ваших денег", — рассказал Муравицкий.

Поведал собеседник и о том, как он, как профессионал своего дела, оценивает ситуацию с давлением на СМИ на Украине.

"Такой журналистикой в Украине сейчас невозможно заниматься по двум причинам: потому что трудно найти на это оплату, людей, заинтересованных в такой журналистике. И самое элементарное: она может быть просто преследуема силовыми органами, потому что какой смысл тягаться с журналистом? Вот он высказал какое-то свое мнение, нужно же с ним бороться — словесно. А его могут прийти и закрыть", — подытожил Муравицкий.

Полную версию интервью можно прочитать здесь>>>