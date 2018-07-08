Пока все спали: ядерная угроза для Молдовы и драматический матч Россия-Хорватия

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Вчера вечером Служба безопасности Украины блокировала использования некачественного кабеля электропитания на предприятии "Южно-Украинской АЭС". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную пресс-службой ведомства.

По данным ведомства, должностные лица предприятия закупили некачественное оборудование, чем создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

"Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

© Photo : Vladimir Migutin Чернобыль: зона отчуждения тридцать лет спустя 15

Сейчас оборудование демонтируют.

Город Южноукраинск (Николаевская область Украины) находится в 242 километрах от Кишинева в непосредственной близости от трассы, по которой в Киев из молдавской столицы осуществляются регулярные автобусные рейсы.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС стал самой мощной техногенной радиационной катастрофой за всю историю человечества.

Россияне бились до последнего: хорваты проходят в полуфинал ЧМ-2018

Несмотря на прошедший в Сочи в пятницу ливень, четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии начался ожидаемо при полных трибунах. Болельщики команд были увлечены игрой, а не метеорологическими условиями.

С первых минут игры игроки сборной России "пошли в наступление", но хорваты тоже "не сдавались", однако приложили немало усилий, чтобы переходить в контратаки. Хорваты Модрич и Манджукич старались изо всех сил, однако часто "фолили".

Блестящая игра Дениса Черышева не заставила долго ждать результата, на 31-й минуте после паса Артема Дзюбы он отправил мяч в "девятку" ворот хорватского вратаря Даниэля Субашича.

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Но хорваты переняли инициативу: на 40-й минуте матча с передачи Манджукича ответный гол забил Андрей Крамарич.

Второй тайм начался с жесткого противостояния игроков двух сборных. Напирали и русские, и хорваты. Однако на 60-й минуте матча хорват Перишич заставил нервно выдохнуть всех российских болельщиков от Калининграда до Камчатки, с близкого расстояния попав в штангу.

О том, что дополнительное время неизбежно, стало понятно на 88-й минуте матча.

В дополнительное время второй мяч прилетел в ворота сборной России после того, как Игнашевич остался фактически наедине с несколькими хорватскими форвардами.

После пропущенного гола сборная России пошла вперед, однако агрессивный стиль игры хорватов привел их к штрафному удару. После подачи Алана Дзагоева, Марио Фернандез "срезал" мяч в ворота сборной Хорватии — 2:2.

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Дальнейшие действия футболистов не привели к результативным действиям, команды перешли к серии послематчевых пенальти. По одиннадцатиметровым ударам общий счет стал 4:3 в пользу Хорватии. Однако общее мнение после матча — Россия билась до конца.

Сборную команду Хорватии ждет встреча в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Англии, одолевшей сборную Швеции со счетом 2:0. За место в финале в противоположном матче поборются сборные Бельгии и Франции.