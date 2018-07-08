Американский сенатор: санкции против России не работают

Американский сенатор Рон Джонсон, посетивший с визитом Россию, заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня, сообщает РИА Новости. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел Сергей Лавров, также состоялась встреча с российскими парламентариями.

"Вы делаете что-то и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну, что ж, это работает?", — заявил сенатор.

Джонсон отметил, что санкции не оказывают действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере, в Москве. "И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", — отметил Джонсон.

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При этом он выразил мнение, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, "но это не означает, что мы должны стать врагами".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.