Итоги понедельника: ожидание встречи в Хельсинки и отставки в Лондоне

В НАТО боятся итогов встречи Путина и Трампа, в Великобритании министры подают в отставку, а глава молдавской дипломатии заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В геометрической прогрессии растет количество прогнозов и предположений касательно хода и итогов предстоящей 16 июля встречи президентов России и США в Хельсинки.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Карасин и Ульяновски обсудили процесс приднестровского урегулирования

Такого еще не было: Молдова осмелилась покритиковать ЕС >>>

Например, организаторы саммита НАТО, назначенного на 11-12 июля в Брюсселе, не исключают, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки может негативно сказаться на безопасности в Европе. Эксперты предполагают, что Трамп начнет переговоры с Путиным о "перекраивании ландшафта безопасности" в Европе, если лидеры НАТО откажутся выполнить требования президента США об увеличении расходов на сферу обороны >>>

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Трамп заставляет нервничать своих европейских партнеров по НАТО, а в сложившихся обстоятельствах саммит альянса может обернуться ситуацией, которую описывает известная русская поговорка "Не до жиру, быть бы живу".

"Я не думаю, что там будет сейчас обсуждаться продвижение НАТО на Восток, страны НАТО сейчас больше обеспокоены, не начал ли Дональд Трамп разваливать альянс изнутри. Им сейчас не развиваться, а удержать бы то, что есть", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, то, как саммит НАТО повлияет на переговоры Путин-Трамп, во многом будет зависеть от "часто непредсказуемой позиции Дональда Трампа".

Про трансгендеров, НАТО и национальную оборону >>> © Facebook / Игорь Шатров Шатров: в Европе опасаются встречи Путина и Трампа

"Смотря, что он скажет в Брюсселе, смотря, о чем он будет говорить с коллегами по НАТО. Это может сместить тему обсуждения с Владимиром Путиным, как в одну сторону, так и в другую. На самом деле, сейчас в Европе очень обеспокоены этой связкой — сначала саммит НАТО, потом встреча с Путиным. Что он скажет в одном месте и что в другом, и кому надо будет в этой ситуации "поджимать хвост", может быть тем же европейским партнерам США", — заключил он.

У одного из основных членов НАТО, Великобритании, помимо внешнеполитических проблем не иссякают и внутренние. В понедельник разногласия по вопросу Brexit привели к тому, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.

В Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона >>> © Sputnik / Наталья Селиверстова В США хотят наладить диалог с Россией

Обе отставки связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit". В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из ЕС.>>>

Каким будет Brexit на деле, мир узнает в среднесрочной перспективе. В Молдове же полутона официальной внешнеполитической риторики также претерпевают некоторые изменения. Например, министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски подчеркнул, что отношения между Кишиневом и Москвой должны вернуться в нормальное русло, но это должно происходить естественным образом с соблюдением принципов международного права, устава ООН и принятия республикой стратегических решений в качестве субъекта на международной арене.

"В отношениях с Российской Федерацией нет альтернативы кроме как постоянный диалог, он должен быть скоординированным, совместным и основанным на национальном интересе уважения суверенитета…", — заявил Ульяновски в понедельник на ежегодной встрече молдавских дипломатов. >>>

Антироссийская резолюция ООН по Приднестровью: кто бросил валенок на пульт? >>>

В своем обращении к молдавским послам министр отметил, что республике необходима динамичная, прагматичная, ориентированная на результаты дипломатия. Ее обязанность и призвание, как считает чиновник, заключается в работе над улучшением имиджа страны.

Ка бы там, ни было, эксперты отмечают, что Молдова начинает более активно развивать внешнеполитические отношения. Например, в понедельник президент Игорь Додон начал рабочий визит в Турцию, приуроченный к инаугурации вновь избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана. >>>