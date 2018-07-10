Пока все спали: Додон в Турции, аргентинцы против МВФ, захват тюрьмы

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в инаугурации своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава государства во вторник написал на своей странице в соцсети Facebook.

Официальная церемония

На инаугурации Эрдогана присутствовали десятки официальных делегаций из многих стран мира.

"Поздравил господина Эрдогана с официальным вступлением в должность президента Турции. Дал высокую оценку дружеским отношениям, налаженным между Республикой Молдова и Турецкой Республикой", — написал Додон.

Глава государства отметил, что "поблагодарил Турцию за оказанную Молдове поддержку в реализации многочисленных социальных, экономических, гуманитарных проектов, а также за безвозмездное восстановление здания администрации президента Республики Молдова".

"Подтвердил приглашение в адрес моего турецкого коллеги совершить официальный визит в нашу страну в конце августа, в ходе которого состоится торжественная церемония официального открытия здания президентуры", — заключил Додон.

Аргентинцы не хотят денег МВФ

Тысячи людей вышли на массовые акции протеста в Аргентине против выделения кредита Международного валютного фонда (МВФ).

© Sputnik / Miroslav Rotari О молдавском бюджете замолвите слово: какие условия поставил МВФ

Официально МВФ одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов в конце июня. Ранее власти этой страны заявили, что намерены воспользоваться только первым траншем в 15 миллиардов долларов.

Как сообщает портал Excelsior, несогласные с политикой правительства собрались у памятника Обелиск в центре Буэнос-Айреса в день, когда Аргентина отмечает очередную годовщину независимости.

По мнению манифестантов, выделение кредита обяжет власти страны проводить дальнейшую политику сокращения государственных расходов и увольнений в государственном и частном секторе экономики.

Разрушительная стихия: число жертв растет

Наводнение в Японии, вызванное паводками из-за ливневых дождей, унесло жизни 134 человек, неизвестна судьба еще 88 жителей страны, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Суга пояснил, что пропавшими без вести числятся десять человек, при этом безопасность и местонахождение еще 78 человек подтвердить не удалось.

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, подтоплены несколько городов. Полный масштаб бедствия еще неясен. К вечеру понедельника спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещены более 11 тысяч человек, без электричества оставались более 20 тысяч жилых домов.

В понедельник премьер-министр Синдзо Абэ отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток в связи с ситуацией на юге страны из-за ливней. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести намеченный на 11 июля в Брюсселе саммит с участием Абэ и провести переговоры на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в Японии.

Захват тюрьмы в Венесуэле

Группа политических заключенных в Венесуэле в понедельник взяла под контроль здание своей тюрьмы при одной из самых мощных венесуэльских спецслужб – Боливарианской службе разведки (SEBIN), сообщила венесуэльская правозащитница Тамара Суджу.

Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что заключенные действительно выломали решетки. По словам одного из заключенных Фреда Мавареса, бунтовщики требуют от властей соблюдать их права человека.

Рэпер побил мировой рекорд

Пятый студийный альбом канадского рэпера Дрейка (Drake) под названием Scorpion побил мировой рекорд по количеству прослушиваний за первую неделю со дня релиза, его воспроизвели более миллиарда раз, сообщается в пресс-релизе американского лейбла звукозаписи Republic Records, опубликованном новостной платформой Pressparty.com.

В релизе отмечается, что альбом занял первую позицию в списке Billboard 200.

В альбоме Scorpion 25 треков. В качестве гостя также появляется рэпер Jay-Z, и можно услышать ранее неизданную вокальную часть Майкла Джексона.

Бибер подтвердил слухи

Канадский певец Джастин Бибер прокомментировал помолвку с известной американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни.

"Хотел немного подождать, чтобы что-то говорить, но новости распространяются быстро, слушай, все просто и ясно, Хейли, я так сильно люблю все, что связано с тобой. Я так стремлюсь провести свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя, любя тебя терпеливо и сердечно. Мое сердце полностью твое, и я всегда буду ставить тебя на первое место. Ты — любовь моей жизни, Хейли Болдуин, и я не захочу провести ее с кем-нибудь другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы так хорошо дополняем друг друга", — написал певец в Instagram под фотографией, на которой девушка целует его.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 9 Июл 2018 в 3:14 PDT

Ранее портал TMZ сообщил, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, известной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано в субботу на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер "у всех на глазах" попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.