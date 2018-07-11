В НАТО забеспокоились: мобильные телефоны могут быть угрозой

В зале заседаний во время саммита НАТО запретят пользоваться мобильными телефонами, они могут быть угрозой.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Лидерам 29 стран-членов НАТО, которые соберутся в среду на двухдневный саммит в Брюсселе, из соображений безопасности запрещено пользоваться мобильными телефонами в зале заседаний, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Это требование службы безопасности: лидерам запрещено пользование мобильными телефонами в ходе заседаний", — сказал собеседник агентства.

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А в центральном комиссариате бельгийской столицы сообщили, что в Брюсселе введены пять периметров безопасности в связи с проведением саммита НАТО. "Будет произведена эвакуация всех автотранспортных средств, включая велосипеды, мопеды и мотоциклы, в зонах, прилегающих к штаб-квартире НАТО, посольству США, Королевскому дворцу, парку Пятидесятилетия, где будут проходить официальные обеды, а также "европейскому" кварталу, где находятся здания Еврокомиссии и Совета ЕС", — пояснили в полиции.

На саммит НАТО, помимо 29 лидеров стран-членов Североатлантического альянса, прибудут 55 официальных делегаций. Обеспечение безопасности в дни проведения встречи в верхах, по данным властей, возложено на 2,4 тысячи полицейских и около тысячи военнослужащих.

Ожидается, что главными темами встречи глав государств и правительств стран-членов НАТО станут ситуация с национальными расходами на оборону и отношения с Россией, а также приглашение Македонии в члены альянса.