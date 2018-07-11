Жа-жа больше нет: умерла "самая уродливая в мире собака"

Английский бульдог по кличке Жа-Жа, ставший в прошлом месяце победителем конкурса "Самая уродливая собака в мире", умер.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Бульдог Жа-Жа, выигравший самый курьезный конкурс для собак в минувшем месяце, умер во сне, о чем написала его владелица Меган Брейнард. Победителю конкурса "Самая уродливая собака в мире" было 9 лет.

Не так давно хозяйка умершего бульдога сообщила, что обнаружила Жа-Жа на сайте поиска питомцев. Отличительной особенностью пса являлся чрезмерно длинный язык.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире" прошел в Калифорнии 23 июня. В нем приняли участие более десяти конкурсантов разных возрастов и размеров. Собаки "сражались" за приз в полторы тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк, сообщило ранее РИА Новости.

Этот конкурс проходит в городе Петалума каждый год. Судьи учитывают не только внешность, но и "личность", породу собак.