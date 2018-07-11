Суд на Украине продлил арест журналисту Кириллу Вышинскому

По решению Херсонского суда, руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет содержаться под стражей до 13 сентября.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Судебная инстанция в Херсоне продлила арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 13 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение украинского прокурора Игоря Поночовного.

"Подозреваемый будет находиться под стражей до 13 сентября", — написал он на своей странице в Facebook.

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Адвокаты журналиста намерены обжаловать решение суда.

Предсказуемое решение

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала решение суда предсказуемым.

"Чуда не произошло, решение — в духе "европейских ценностей" по-украински", — отметила она.

Симоньян заявила, что продолжит бороться за скорейшее освобождение журналиста.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.