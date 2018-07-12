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Девушка в хиджабе

Женщины в Иране делятся секси-танцами, защищая арестованную девушку

CC0 / Pixabay / 6335159
В мире
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Юную 18-летнюю гимнастку задержали за видео, где она танцует без хиджаба, а затем заставили каяться по телевидению.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В Иране вспыхнул женский интернет-бунт — иранские женщины делятся в социальных сетях видео-селфи, на которых они танцуют с раскрепощенностью, скандальной для этой страны.

Это не очередной "челлендж" и не конкурс, — так возмущенные женщины выражают свою поддержку девушке, которую на прошлой неделе арестовали в Иране за видео в Instagram, которое стражи морали сочли "непристойным" и "соблазнительным".

Юная 18-летняя гимнастка Маэде Ходжабри, у которой почти 70 000 подписчиков, была задержана после того, как поделилась в социальной сети видео с одним из своих танцев. Танец, на взгляд современного человека, абсолютно невинный — девушка танцует в своей спальне, покачивая бедрами, в скромной одежде и без вызывающих движений. Однако эта запись стала последней каплей для иранской полиции нравов — девушку и раньше уличали в том, что она фотографируется и снимается на видео без обязательного здесь для ношения на публике хиджаба.

В пятницу иранская государственная телевещательная компания IRIB выпустила видеоролик, в котором плачущая и дрожащая Ходжабри каялась в "непристойном поведении" и говорила, что сожалеет о записи и о том, что выложила ее в сеть. Зарубежные обозреватели уверены, что в полиции девушку запугивали.

"У меня есть подписчики в Instagram, и эти видео были для них, — плача, каялась девушка в телеэфире иранского ТВ, — у меня не было пособников, я не готовила это специально, я просто занимаюсь гимнастикой", — говорила она, глотая слезы. Однако раскаяние не помогло девушке, и в настоящее время неизвестно, отпустят ли Маэде Ходжабри на свободу.

Танец опоздавшей на рейс женщины взорвал интернет
© YouTube / Mahshid Mazooji
Интернет "взорвал" танец опоздавшей на рейс женщины

Иранские власти также задержали еще нескольких женщин за загрузку подобных танцевальных видеороликов на свои страницы в социальных сетях. Как сообщает иранская пресса, после положенного по закону наказания их освободили под залог в понедельник. Кроме того, по данным иранских СМИ, власти рассматривают возможность полного закрытия доступа к Instagram в стране.

Однако все это не помешало возмущенным иранским женщинам начать стихийную акцию в социальных сетях с хэштегами #dancetofreedom и #dancing_isn't_a_crime. ("Танцуй к свободе" и "Танцевать — это не преступление".

Первой танцевальное видео с этими тегами в Twitter опубликовала иранский блогер Хоссейн Ронаги, с подписью: "Если вы скажете людям в любой точке мира, что 18-летних девочек за видео с их танцем сажают под арест по обвинению в непристойном поведении, в то время как насильники детей остаются на свободе, то вас поднимут насмех".

Другая пользовательница Twitter, Масих Алинежад, опубликовала видео на котором она танцует в общественном парке в Тегеране в поддержку Ходжабри. Еще одна женщина поделилась похожим видео c надписью: "Я танцую, чтобы они увидели и поняли, что не смогут лишить нас счастья и надежды, сажая под арест подростков и девочек, таких как Маэде.

Молодым девушкам и в Молдове хорошо известно, что такое интернет-травля — когда слишком смелый наряд или вызывающее, по меркам консервативной публики, поведение заканчиваются ожесточенной травлей и оскорблениями в социальных сетях. Это явление так широко распространилось по миру, что появилась новая специальность — психологи, которые работают с жертвами преследований в интернете.

Однако жизнь кажется невыносимой лишь до тех пор, пока не найдешь человека, которому еще хуже. Можно сказать, нашим девушкам повезло, что они родились в Молдове, где юность дает людям возможность долгие годы быть счастливыми. 

А вы что думаете про всю эту историю?

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Теги:
права женщин, Instagram, социальные сети, танцы, иран, Примечательные факты
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