Пока все спали: новый истребитель, ракетные удары, скандал с отцом Джексона

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Французская компания Dassault Aviation показала первое изображение европейского истребителя пятого поколения. Общую концепцию машины самолета можно увидеть в конце видео, размещенного в YouTube.

Технические характеристики

Отмечается, что новый самолет в будущем должен заменить действующие истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon, пишет РИА Новости.

© РИА Новости, Инфографика Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Согласно видео, выбранная европейскими инженерами аэродинамическая схема похожа на схему концепта американского истребителя шестого поколения F/A-XX.

Передняя часть машины говорит об отдаленном родстве с Dassault Rafale — предыдущим истребителем Dassault Aviation. Форма и величина фонаря кабины свидетельствуют о разработке двухместной версии самолета.

Кроме того, новый истребитель может стать универсальной платформой, на базе которой может быть создан пилотируемый и беспилотный варианты истребителя. При этом пилотируемый самолет может стать пунктом управления беспилотного образца.

Ракетные удары Израиля

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по нескольким объектам сирийской армии в пограничной провинции Кунейтра, передает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, системы ПВО Сирии отразили удары.

В воскресенье сирийские СМИ сообщили, что Израиль атаковал авиабазу "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс. Армия Израиля сообщения об авиаударах по Т-4 не комментировала.

Убийство начальника полиции

Глава полиции муниципалитета Эль-Наяр в мексиканском штате Наярит убит в среду неизвестными. Об этом пишет портал Alerta Nayarit.

По информации источника, Мартина Гарсия Уисара расстреляли рядом с церковью в этом населенном пункте. Шеф полиции вместе со своими сослуживцами прибыл по сигналу на место, где собрались вооруженные люди, которые атаковали полицейских.

В завязавшейся перестрелке Уисар был убит.

Число погибших в Японии растет

В результате наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли 195 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.

По его словам, еще четверо находятся в критическом состоянии.

Он добавил, что официально числятся пропавшими без вести 23 человека. При этом пока не удается подтвердить местонахождение еще 42 человек в префектуре Хиросима, а подобные сообщения продолжают поступать, привел Суга последние данные правительства.

На месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, задействованы 80 вертолетов.

Ливневые дожди, которые обрушились на юго-западные и центральные районы Японии в конце прошлой недели, привели к паводкам и оползням, из-за чего несколько городов оказались затоплены.

Отцу Майкла Джексона предъявили серьезное обвинение

Врач Майкла Джексона Конрад Мюррей заявил, что отец певца Джозеф Джексон специально подверг сына химической кастрации ради сохранения высокого голоса. Об этом пишет The Sun.

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Как рассказал Мюррей, Джексон-старший начал делать сыну инъекции гормонов в возрасте 12 лет, аргументируя это лечением прыщей. Таким образом, он пытался сохранить высокий голос исполнителя.

По словам врача, Джозеф Джексон проявлял непомерную жестокость к своим детям. "Он один из худших отцов в истории", — сказал Мюррей.

Конрад Мюррей не впервые заявляет о химической кастрации певца, ранее он упоминал этот факт в собственной автобиографии. Теперь же, после смерти отца Джексона, он впервые рассказал об этом открыто.

Икона Божьей Матери "Троеручица" в молдавском монастыре

В Чуфлинский монастырь из Хилендарского монастыря на Афоне привезли икону Божьей Матери "Троеручица".

В молдавской столице святыня будет находиться до 16 июля. Все верующие могут поклониться ей.

Затем начнется Крестный ход в сторону Сорок. Планируется, что в город участники процессии прибудут 24 июля, а на следующий день состоится богослужение.