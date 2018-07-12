И плавилась броня: как советская армия одолела гитлеровцев под Курском

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Бой под Прохоровкой — ключевой эпизод Курской битвы, одной из решающих в Великой Отечественной войне. Советские войска не допустили прорыв вермахта к Курску — операция "Цитадель" провалилась. О том, как развивались события под Курском 75 лет назад, — в материале РИА Новости.

Неприступная цитадель

Летом 1943-го немецкое командование решило отрезать так называемый Курский выступ, образовавшийся в результате зимнего наступления и вынужденного отхода Красной армии во время Харьковской оборонительной операции. Советские войска вклинились в оборону противника на глубину более 150 километров по фронту протяженностью около 550 километров.

Немцы хотели воспользоваться этим: окружить и уничтожить сосредоточенные здесь силы противника. Суть наступательной операции "Цитатель" заключалась в том, чтобы двумя одновременными мощными ударами с севера и юга зажать советскую группировку в клещи. Победа на этом направлении позволила бы немцам завладеть стратегической инициативой и снова угрожать Москве.

Для этого гитлеровцы стянули под Курск пятьдесят дивизий, то есть свыше 900 тысяч человек, почти три тысячи танков и штурмовых артиллерийских установок, десять тысяч орудий и минометов. С воздуха бронированную армаду прикрывали две тысячи самолетов, в том числе новые истребители "Фокке-Вульф-190А", штурмовики "Хеншель-190А" и "Хеншель-129".

© Sputnik / Яков Рюмкин Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Однако советская военная разведка выявила подготовку немецкой армии к крупному наступлению. Ставка приняла решение временно перейти к обороне, чтобы в ходе оборонительного сражения нанести врагу непоправимый урон и создать благоприятные условия для контратаки, а затем перейти в общее стратегическое наступление.

Противостояли атакующей немецкой армии войска Центрального (командующий — генерал армии Константин Рокоссовский), Воронежского (командующий — генерал армии Николай Ватутин) и Степного (командующий — генерал-полковник Иван Конев) фронтов. Это почти два миллиона человек, более 26,5 тысячи орудий и минометов, около пяти тысяч танков и самоходных артиллерийских установок.

Операция "Цитадель" началась 5 июля. В первые же дни войска Центрального фронта изрядно потрепали и измотали ударную группировку на севере Курского выступа, остановив продвижение противника. Войска Воронежского фронта нанесли серьезное поражение передовым соединениям группы армий "Юг".

© Sputnik / Pavel Lisitsyn До конца своих дней ветеран ВОВ из Кишинева лечил людей

Прощупывая советскую оборону, гитлеровцы наносили массированные удары по всему фронту. Пятьсот танков при поддержке авиации прорвались через город Обоянь в направлении Курска, намереваясь ударить в тыл Центральному фронту. Советские войска уничтожили в этот день около трехсот танков, и атака врага захлебнулась.

Но даже неся огромные потери, немцы не теряли надежды найти слабое место в обороне Воронежского фронта и пробиться к Курску. К исходу 9 июля им удалось вклиниться в советские боевые порядки на глубину до 35 километров.

Огонь и металл

Потерпев несколько тактических поражений, немцы попытались прорваться к Курску с юго-востока — на прохоровском направлении. Здесь сосредоточились танковый корпус СС четвертой танковой армии и третий танковый корпус оперативной группы "Кемпф". Это были хорошо подготовленные и закаленные в многочисленных боях соединения. Так, второй корпус СС состоял из элитных панцергренадерских дивизий "Лейбштандарт Адольф Гитлер", "Райх" и "Мертвая голова".

© Sputnik / Федор Левшин Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Стоит отметить, что тактика танкового боя немцев к тому времени изменилась. В первые годы войны главную роль в прорыве обороны советских войск играли легкие и средние танки, которые за счет скорости быстро преодолевали оборонительные укрепления. Однако к лету 1943-го Красная армия уже располагала более мощными и тяжелыми танками, а также эффективными противотанковыми средствами. Кроме того, советские войска тоже стали использовать большие группы танков для прорыва обороны немцев.

В операции "Цитадель" немцы по всей полосе обороны рассредоточили отдельные артиллерийские дивизионы, подчинявшиеся одному командиру. Это позволяло вести огонь по наступающим с флангов. В атаке немецкие танкисты в боевом порядке располагались клином. На его острие находились тяжелые "Тигры" и "Пантеры", пробивающие оборону. Следом шли средние танки T-IV. Кроме того, успеха немецкие танкисты добивались за счет постоянной связи между подразделениями и тесного взаимодействия с авиацией.

С советской стороны под Прохоровкой держали оборону 183-я стрелковая дивизия и второй танковый корпус. Но эти соединения понесли большие потери 10-11 июля, когда немецкая авиация наносила массированные удары по всей линии фронта. Срочно переброшенная в район гвардейская воздушно-десантная дивизия также не смогла остановить противника.

Для срыва замыслов немцев и предотвращения их дальнейшего наступления на прохоровском направлении советское командование спланировало мощный контрудар. Выполнять задачу поручили пятой Гвардейской танковой армии под командованием генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова.

Для усиления контратаки в оперативное подчинение танковой армии Ротмистрова передали еще несколько танковых частей, артиллерийских и минометных полков. Но у них был большой недокомплект из-за потерь в предыдущих боях на Курской дуге. Всего же на небольшом участке в несколько десятков километров сосредоточилось около семисот танков и самоходных артиллерийских установок с советской стороны и почти пятьсот танков и штурмовых орудий немцев.

© Sputnik / Федор Левшин Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Утром 12 июля перед атакой советских войск рубежи гитлеровцев обработала артиллерия. Пятая танковая армия устремилась к позициям дивизии "Адольф Гитлер". Но в распоряжении советских танкистов в основном были средние Т-34 с 76-миллиметровыми пушками, недостаточно мощными для брони тяжелых немецких "Тигров".

Особенно сильно разница в огневой мощи проявилась, когда боевые ряды перемешались и танки сблизились на расстояние прямого выстрела: 88-миллиметровые снаряды "Тигров" с легкостью прошивали "тридцатьчетверки". Немцы, как правило, выигрывали дуэли. Советские танкисты могли противопоставить им только скорость и маневренность. Кроме того, советские войска натолкнулись на хорошо подготовленную противотанковую оборону немцев, встретившую атакующих плотным артиллерийским огнем. С неба наносили бомбовые удары сотни самолетов.

Коренной перелом

Кровопролитная битва под Прохоровкой не утихала весь день. На поле боя остались тысячи погибших солдат и офицеров, горели сотни подбитых танков и артиллерийских установок. Лязг гусениц, бомбовые разрывы и грохот орудий заглушали все вокруг, небо заволокло дымом и пылью. Земля горела и сотрясалась.

Противостояние в районе Прохоровки продолжалось до 16 июля. Немцы так и не прорвали оборону, и группа армий "Юг" стала откатываться на исходные позиции. В результате ни одна из сторон не достигла поставленных целей. Немцы, исчерпав наступательный потенциал, отказались от идеи прорваться в Курск — операция "Цитадель" окончательно сорвалась. Но и советским войскам разгромить противника не удалось.

Группировки Воронежского и Степного фронтов к 23 июля достигли рубежей, занимаемых советскими войсками до начала оборонительной операции, а 3 августа перешли в контрнаступление на белгородско-харьковском направлении.

В целом Курская битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Самые сильные и боеспособные соединения и части немцев были обескровлены. Согласно советским данным, немецкие войска потеряли в битве тридцать дивизий, в том числе семь танковых, свыше пятисот тысяч солдат и офицеров, 1,2 тысячи танков и штурмовых орудий, свыше 1,5 тысячи самолетов.

© Sputnik / Наталья Боде Великая Отечественная война 1941-1945 годов

После Курской битвы создались благоприятные условия для общего стратегического наступления Красной армии. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.