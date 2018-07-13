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Наводнение.

Пока все спали: наводнение в Японии, судьба пенсионеров и ужасы в больницах

© Sputnik / Ekatherina Lyzlova
В мире
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КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Число жертв наводнения в юго-западных и центральных районах Японии возросло до 204 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Он добавил, что официально числятся пропавшими без вести 28 граждан, при этом не удается подтвердить местонахождение еще 54-х человек.
Кроме того, правительство решило выделить субсидии 58 пострадавшим населенным пунктам в десяти префектурах в размере 35 миллиардов иен (около 350 миллионов долларов).

Наводнение в городе, архивное фото.
© AFP 2018 / Jan Luursema / ANP
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Сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, а также 5,5 тысячи волонтеров.

В пострадавших районах более 5000 человек находятся на эвакуационных пунктах. Без воды остаются более 200 тысяч домохозяйств.

Ливневые дожди, которые в конце прошлой недели обрушились на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, несколько городов оказались затоплены.

Ужасы в кишиневских больницах: Минздрав сделал заявление

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты создало комиссию для выяснения обстоятельств проблемы, о которой заявил врач-неонатолог Михай Стратулат.

Ранее Стратулат написал на своей странице в Facebook, что в муниципальной клинической больнице №1 на улице Сергея Лазо и в муниципальной клинической больнице №1 на Виадуке "занимаются не медициной".

"В этих больницах, с какой бы проблемой не обратились — ставится диагноз "правосторонняя пневмония", и сразу же назначаются антибиотики. Там не соблюдается ни один протокол. Почему? Потому что руководители медучреждений и их заместители заинтересованы в том, чтобы были такие диагнозы. Это делается из-за того, что финансирование больниц зависит от того, сколько пациентов госпитализировано", — отметил Стратулат.

Игрушка
© Fotolia / fasphotographic
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Премьер Молдовы Павел Филип поручил провести серьезное расследование по поводу появившегося в сети заявления Стратулата, обвинившего медиков двух больниц в Кишиневе в постановке якобы ошибочных диагнозов детям в целях их госпитализации для того, чтобы в конечном счете заработать на маленьких пациентах деньги.

"Видел заявление одного из докторов. Речь идет о посте в социальной сети Facebook о нарушениях в ряде муниципальных больниц. В этом заявлении содержатся обвинения в адрес руководства этих медучреждений и врачей в том, что детям ставятся неправильные диагнозы для того, чтобы получить больше денег от Национальной кассы медицинского страхования", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

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В Минздраве создана комиссия из специалистов в области педиатрии, неонатологии, неврологии, Национальной кассы медицинского страхования, Генерального управления социальной помощи и здравоохранения Кишинева и Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

"Комиссия представит правительству результаты своей работы и рекомендации", — отмечено в заявлении пресс-службы Минздрава.

Депутаты решили судьбу тысяч молдавских пенсионеров

Молдавские парламентарии утвердили в первом чтении поправки в закон о государственной пенсионной системе. С соответствующим предложением выступили члены правительства республики, которые настояли на том, чтобы депутаты рассмотрели эту инициативу в срочном порядке.

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Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Затем, с 2021 года, пересмотрят выплаты, которые были установлены с января 1999 по январь 2019-го со стажем после выхода на пенсию свыше 15 лет.

Если за эти поправки проголосуют и в окончательном чтении, то изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

Как заявила государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу, до настоящего времени такого механизма перерасчета выплат в Молдове не существовало.

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Теги:
врачи-убийцы, перерасчет, больницы, наводнение, пенсии, коррупция, Япония, Молдова, Кишинев, Общество
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