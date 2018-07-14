Жительница Тульской области прописала у себя восемь граждан Молдовы

Суд не оценил широкой души домохозяйки и ее гостеприимных привычек.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Жительница деревни близ Тулы хотела заработать, но вместо этого получила крупный штраф, сообщает местная пресса.

В Белевском районе Тульской области 39-летняя женщина прописала в своем доме в деревне Астафьево не одного, и не двух, а целых восемь граждан Республики Молдова.

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Жить в деревне молдавские граждане и не собирались — им нужна была прописка. В результате приговором суда женщине, оказавшейся столь "гостеприимной" выписали штраф в размере 105 тысяч рублей (1400 евро).

Суд квалифицировал ее действия как фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.