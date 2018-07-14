Двух граждан Молдовы задержали на Украине, оба — в розыске

Мужчины пытались уйти от ответственности, сбежав из страны.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Украинские пограничники задержали двух граждан Молдовы, которые находились в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как поясняет ГПСУ, двое мужчин были задержаны военнослужащими Белгород-Днестровского и Сумского пограничных отрядов.

"Граждане Республики Молдова, которые разыскивались у них на родине за совершенные правонарушения, направлялись к границе Украины в направлении пунктов пропуска "Кучурган" и "Юнаковка", — говорится в сообщении.

Правонарушителей передали представителям компетентных государственных органов.