Пока вы спали: Пентагон истерит, Израиль и ракеты врага, Трамп и лимузин королевы

Министр обороны США обвинил Россию во вмешательстве в дела Черногории и Македонии, СМИ сообщили об опоздании Трампа к королеве Британии.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Израиль подвергся ракетному обстрелу из Палестины после удара по сектору Газа, всего запущено 17 ракет, но они были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Данных о пострадавших нет, сообщают израильские СМИ, с ссылкой на пресс-службу армии ЦАХАЛ.

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Бомбардировки сектора Газа военные назвали ответом на вчерашние палестинские беспорядки, а также продолжающиеся запуски через границу воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими веществами.

У Пентагона сдают нервы?

Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию во вмешательстве в дела юго-восточной Европы, в частности Черногории и Македонии, назвав поведение Москвы "дестабилизирующим".

© Flickr / David B. Gleason Пентагон хочет догнать и перегнать Россию, но пока не на чем

"Российский фактов в районе юго-восточной Европы это дестабилизирующий элемент. Они (Россия – ред.) решили прийти и подрывать демократические основы стран, которые еще молоды в своих демократических процессах, которые были освобождены как нации в последнее время ", — заявил Мэттис журналистам, отвечая на вопрос о роли России в событиях в Черногории и Македонии, передает РИА Новости.

По мнению главы Пентагона, "вмешательство" России происходит путем "лживых сообщений в СМИ", а также экономическим путем. "Это, мягко говоря, не несет пользы", — добавил министр.

Черногория в 2017 году стала членом НАТО, а Македония на днях получила официальное приглашение в альянс. Россия традиционно выступает против расширения НАТО, называя это угрозой своей национальной безопасности. При этом Москва также категорически отвергает обвинения во вмешательство в делах других стран.

Т рамп въехал в замок королевы на чужом лимузине

Американские СМИ сообщили об опоздании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй, однако Букингемский дворец и объективные данные трансляции прибытия американского лидера опровергают это.

Об опоздании Трампа сообщили американские телеканалы CNN и CBS, которые ранее действующий президент США обвинял в публикации фальшивых новостей (fake news).

Тем не менее, согласно прямой трансляции поездки Трампа в Виндзор, которую вел телеканал Sky News, в 16.58 по местному времени (18.58 мск) автомобиль с президентом и первой леди въехал на территорию внутреннего двора Виндзорского замка, и ровно в 17.00 (19.00 мск) американский лидер с супругой стояли перед встречавшей их королевой Великобритании.

© REUTERS / Kevin Lamarque Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май и ее муж Филипп стоят вместе с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланьей Трамп у входа в дворец Бленхейм

Президент США въехал в замок не на своем лимузине, он воспользовался услугами королевского гаража, водители которого знакомы с протоколом мероприятий с участием королевы.

"Все прошло по ранее составленному графику", — заявила представитель Букингемского дворца, комментируя новости об опоздании Трампа.

Ранее в пятницу президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй.