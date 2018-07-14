Спортсменку из Молдовы, выступающую за Россию, депортируют из Москвы

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Александра Албу, которая успешно выступает в соревнованиях по боевым единоборствам и живет в России, сообщила, что из-за отказа в предоставлении гражданства РФ она вынуждена покинуть Москву.

Отказ был обоснован ошибкой при прохождении процедуры, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на российскую спортивную прессу. Теперь спортсменке предписано покинуть страну не позднее 14 июля. При этом ей могут отказать и в повторном въезде в Россию.

В социальных сетях Албу поделилась этой невеселой новостью со своими подписчиками:

"Вчера мне пришло письмо, которое повергло меня в шок! Его содержание ставит крест на моей спортивной карьере в стране, которую я искренне люблю! Мне придётся покинуть Россию, потому что отказано в выдаче разрешения на временное проживание. Я в смятении, не понимаю, что делать, что предпринять", — написала спортсменка.

Уроженка города Вулканешты Александра Албу выступает в боях по системе UFC.