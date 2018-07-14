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бокс

Спортсменку из Молдовы, выступающую за Россию, депортируют из Москвы

© Sputnik / Михаил Фомичев
В мире
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Карьера российской спортсменки, первой подписавшей контракт со знаменитой UFC, может оказаться под угрозой.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Александра Албу, которая успешно выступает в соревнованиях по боевым единоборствам и живет в России, сообщила, что из-за отказа в предоставлении гражданства РФ она вынуждена покинуть Москву.

Отказ был обоснован ошибкой при прохождении процедуры, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на российскую спортивную прессу. Теперь спортсменке предписано покинуть страну не позднее 14 июля. При этом ей могут отказать и в повторном въезде в Россию.

Участница открытого ччемпионата по бодибилдингу
© Sputnik / Alexey Malgavko
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В социальных сетях Албу поделилась этой невеселой новостью со своими подписчиками:

"Вчера мне пришло письмо, которое повергло меня в шок! Его содержание ставит крест на моей спортивной карьере в стране, которую я искренне люблю! Мне придётся покинуть Россию, потому что отказано в выдаче разрешения на временное проживание. Я в смятении, не понимаю, что делать, что предпринять", — написала спортсменка.

Уроженка города Вулканешты Александра Албу выступает в боях по системе UFC.

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Теги:
боевые единоборства, спорт, Александра Албу
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