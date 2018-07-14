Путин и Трамп обсудят базу ПРО в Румынии

Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что Москва неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и обязательства по нему полностью выполнила.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) могут обсудить на предстоящем саммите в Хельсинки президенты России и США. Об этом заявил журналистам советник российского лидера Юрий Ушаков.

Министерство обороны РФ Лавров пояснил, почему Россия должна создавать новое оружие

Он отметил, что в этом контексте будет в центре внимания будет и база ПРО в Румынии.

"Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты "Томагавк", — заявил Ушаков.

Он напомнил, что Россия на протяжении многих лет предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из договора по ПРО.

Кроме того, Москва неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и полностью выполнила обязательства по нему.