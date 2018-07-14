Медведь на Камчатке пытался вскрыть машину на глазах возмущенного владельца

Пока колосапый топтался по крыше автомобиля, раздраженный мужчина снимал его на видео и ругал, не стесняясь в выражениях.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Футбольные болельщики, которые прибыли на мундиаль в Россию со всех концов света, возможно, были разочарованы, не обнаружив медведей, разгуливающих по улицам российских городов. Однако на Камчатке все же нашелся один медведь, который хотя бы отчасти реабилитировал репутацию своего вида.

В социальных сетях появилось видео, предположительно снятое близ села Малки Камчатского края. На записи возмущенный хозяин автомобиля "Субару" ругает последними словами молодого медведя, который забрался на его машину и топтался по крыше, а затем царапал дверь, пытаясь пробраться внутрь.

На призывы автовладельца прекратить безобразие медведь не реагировал, однако хозяин машины все же предпочел держаться в отдалении.

Как считают эксперты краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, медведю около двух лет, и скорее всего, он пытался извлечь из автомобиля съестное, учуяв вкусные запахи.



