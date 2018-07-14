Мелания Трамп на приёме в Лондоне веселилась без мужа - фото

Первая леди США Мелания Трамп буквально светилась от счастья, играя со школьниками в боулинг.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Первая леди США Мелани Трамп разместила в соцсетях фотографии своего пребывания Лондоне. Судя по снимкам, у жены американского президента была отдельная программа визита.

Напомним, что чета Трамп побывали на аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы Второй, в Букингемском дворце. А до этого глава Белого дома провел переговоры с премьер-министром страны Терезой Мэй.

В рамках визита первая леди США посетила Королевскую больницу Челси. Там она пообщалась с ветеранами боевых действий, которые живут в доме престарелых. Трамп выразила благодарность администрации заведения за такую нелегкую, но нужную работу.

© AP Photo / Luca Bruno / POOL Melania Trump

Затем супруга лидера США заглянула в местную школу, где поиграла с детьми в боулинг.

На фото видно, что Трамп понравилась эта затея. Она буквально светилась от счастья. Многие наблюдатели отмечают, что первая леди на снимках вместе с мужем часто выглядит холодной и слишком серьезной. А в Лондоне Мелания преобразилась.

Дональд Трамп завершил в пятницу рабочий визит в Великобританию.

1/2: Thank you Royal Hospital Chelsea for the warm welcome! I enjoyed my tour of the Wren Chapel & Great Hall & mtg your lovely Pensioners. pic.twitter.com/ZKz6axd9QW — Melania Trump (@FLOTUS) 14 июля 2018 г.