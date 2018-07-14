ВВС Израиля нанесли десятки ударов по сектору Газа - армия

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Израильская авиация за последний час атаковала десятки объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, пограничные беспорядки и запуск воздушных змеев с горючими веществами, передает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Налет военные назвали третьей волной бомбардировок анклава с минувшей ночи.

"За последний час ВВС Израиля атаковали десятки объектов на территории четырех военных комплексов, которые принадлежат террористической организации ХАМАС", — говорится заявлении.

Основной целью бомбардировки армия назвала штаб военизированных формирований ХАМАС, движения, правящего в секторе Газа, в городе Бейт-Лахии, в северной части анклава.