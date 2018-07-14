Игорь Додон встретился с Владимиром Путиным — о чем говорили президенты

Перед завершением ЧМ-2018 по футболу в Москве состоялась встреча президентов Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что республика не будет дружить с Западом против России.

"Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция", — сказал Додон в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон заявил о намерении встретиться с Козаком

Глава молдавского государства отметил, что несмотря на то, что правительство и парламентское большинство в Молдове придерживается иного мнения, "через несколько месяцев выборы, ситуация поменяется".

Игорь Додон отметил значительный прогресс в процессе приднестровского урегулирования, который был достигнут за последние полтора года.

"В связи с этим хочу подтвердить еще раз мою позицию и позицию большинства граждан республики, республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия. И попытки как-то подорвать и поставить под сомнение, поверьте, большинство граждан республики Молдова это понимают", — сказал он.

Президент Молдовы также поблагодарил президента России за поддержку в вопросе получения республикой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул, что для Молдовы чрезвычайно важны интеграционные проекты на пространстве СНГ.

Также Игорь Додон поздравил Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Он отметил, что вся Молдова болела за российскую сборную и рада ее высоким результатам.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы собирается в Москву: что намерен обсудить Додон с Путиным

Владимир Путин, открывая встречу, сердечно приветствовал Игоря Додона.

"Мы с вами регулярно встречаемся на различных площадках, на этот раз рады видеть вас в Москве", — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил, что в России внимательно следят за развитием ситуации в соседних странах и по достоинству оценивают усилия, которые предпринимаются для нормализации российско-молдавских отношений.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации у наших соседей, в том числе в Молдове, и видим те усилия, которые вы предпринимаете для нормализации российско-молдавских отношений, будем всячески этому содействовать", – сказал Путин.

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Президент России отметил, что что назначение Дмитрия Козака спецпредставителем правительства и президента по развитию торгово-экономических связей сможет существенно активизировать работу в этой области.

Владимир Путин также отметил, что на днях его указом был назначен спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова – вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.

"Надеюсь, что он с его опытом сможет существенным образом продвинуть наше взаимодействие", – подчеркнул президент России.