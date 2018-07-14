Россия поможет Молдове техникой по итогам встречи Додон-Путин

Президент РМ рассчитывает, что техника для нужд молдавских городов начнет поступать в страну уже в ближайшие месяцы.

КИШИНЕВ, 14 июл Sputnik. Игорь Додон заявил, что обратился к главе российского государства с просьбой помочь городам Молдовы техникой российского производства и рассчитывает, что эта помощь поступит уже в ближайшие месяцы.

© Sputnik / Алексей Дружинин Игорь Додон встретился с Владимиром Путиным — о чем говорили президенты

"Президент России принял и готов рассмотреть просьбу президента Республики Молдова о безвозмездной передаче техники российского производства для нужд молдавских городов и крупных населенных пунктов. Рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы эта помощь от Российской Федерации начнёт поступать в молдавские населенные пункты", — написал Додон на своей странице в Facebook в субботу после встречи с Владимиром Путиным.

Также Игорь Додон заявил, что осенью посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского президента. Выразил искреннюю признательность президенту России за приглашение совершить официальный визит в Российскую Федерацию осенью этого года в согласованные сроки. Уверен, что этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочных стратегических партнерских отношений Республики Молдова и Российской Федерации отметил Додон. Президент Молдовы находится в Москве по приглашению Владимира Путина.