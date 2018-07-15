Пока вы спали: трагедия в Японии, победа Бельгии и беспорядки в Чикаго

В Японии из-за жары и наводнений погибли более 200 человек, в Чикаго полицейские застрелили прохожего, из-за чего здесь начались беспорядки. Другие подробности событий минувшей ночи - в подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Бельгия разгромила Англию в матче за третье место на чемпионате мира-2018 со счетом 2:0. Как отмечают футбольные комментаторы, третье место на российском ЧМ-2018 стало лучшим выступлением "красных дьяволов" на чемпионатах мира. До этого высшим достижением для сборной Бельгии на турнире была четвертая строчка на ЧМ-1986.

Протесты в Чикаго

© REUTERS / Kevin Lamarque Трамп предложил вооружить учителей и брать в охранники школ военнослужащих

Жара убивает

В США, а точнее в Чикаго (штат Иллинойс), вспыхнули протесты. Дело в том, что полицейский патруль застрелил вооруженного мужчину. Он оказал сопротивление стражам порядка во время проверки документов. После того как стало известно об инциденте, на улицах начала собираться толпа. По сообщению издания Chicago Tribune, собравшиеся на месте происшествия начали толкаться и обвинять полицейских в убийстве.

В Японии из-за жары после наводнения госпитализированы более тысячи человек. Всего за один день в Японии более 200 человек погибли и 1042 были госпитализированы из-за аномальной жары, которая установилась в районах, пострадавших от наводнения.

Люди погибли от теплового удара в префектурах Хиросима, Сидзуока, Тояма и Сига.

Сейчас в Хиросиме 37 градусов жары, в Гифу, Киото, Миэ — до 38 градусов выше нуля. При этом в районах, пострадавших от наводнения, не работает водоснабжение.В пострадавших от наводнения районах остается опасность схода оползней.Сейчас в пострадавших районах более 5 тысяч человек находятся на эвакуационных пунктах. На месте работают 5,5 тысячи волонтеров.