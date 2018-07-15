Пока вы спали: трагедия в Японии, победа Бельгии и беспорядки в Чикаго

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Бельгия разгромила Англию в матче за третье место на чемпионате мира-2018 со счетом 2:0. Как отмечают футбольные комментаторы, третье место на российском ЧМ-2018 стало лучшим выступлением "красных дьяволов" на чемпионатах мира. До этого высшим достижением для сборной Бельгии на турнире была четвертая строчка на ЧМ-1986.
Протесты в Чикаго
Жара убивает
В Японии из-за жары после наводнения госпитализированы более тысячи человек. Всего за один день в Японии более 200 человек погибли и 1042 были госпитализированы из-за аномальной жары, которая установилась в районах, пострадавших от наводнения.
Люди погибли от теплового удара в префектурах Хиросима, Сидзуока, Тояма и Сига.
Сейчас в Хиросиме 37 градусов жары, в Гифу, Киото, Миэ — до 38 градусов выше нуля. При этом в районах, пострадавших от наводнения, не работает водоснабжение.В пострадавших от наводнения районах остается опасность схода оползней.Сейчас в пострадавших районах более 5 тысяч человек находятся на эвакуационных пунктах. На месте работают 5,5 тысячи волонтеров.