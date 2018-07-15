Трамп: для США и Великобритании лучше поладить с Россией

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не считает своего российского коллегу Владимира Путинина врагом. Такое заявление глава Белого дома сделал во время интервью британскому изданию Daily Mail.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Путин и Трамп обсудят базу ПРО в Румынии

"Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим. Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", — заявил Трамп.

На вопрос, относит ли он Путина к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что российский президент — из таких людей.

"Смотрите, если мы сможем договориться с Россией — это хорошо. Я не знаю его (Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — продолжил президент США.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.