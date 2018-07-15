Путин обещал обеспечить комфортный визовый режим для болельщиков и после ЧМ

Большинство иностранных болельщиков признались, что у них были стереотипы о России, которые рассеялись в первые же дни мундиаля.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин пообещал, что болельщикам, приехавшим в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, у которых возникло желание побольше узнать о стране, будет обеспечен комфортный визовый режим. Об этом глава российского государства заявил на на гала-концерте в Большом театре в Москве.

По словам Путина, иностранцы, посетившие города, где проводились игры чемпионата, открыли для себя неизвестную им ранее Россию и очень многие заявили о желании еще раз приехать в страну, вместе с друзьями и семьями, чтобы познакомиться с ней получше.

Им необходимо предоставить "максимально комфортный визовый режим", — сказал президент России.

ЧМ по футболу заканчивается, а болельщики, похоже, остаются. Путин пообещал им максимально облегченный визовый режим. pic.twitter.com/KzIzZ7YDKi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 июля 2018 г.

​Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Россию за прекрасно проведенный чемпионат мира и заявил, что Россия является настоящей футбольной страной. "Этот чемпионат стал не только величайшим событием на планете, он стал лучшим чемпионатом мира за всю историю. И за это я хочу поблагодарить вас искренне", — обратился он к Владимиру Путину.

© Sputnik / Евгения Новоженина Президент ФИФА: чемпионат мира по футболу в России - лучший в истории

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года изменил отношение мировой общественности к России. А в результате социологического опроса, проведенного в ходе мундиаля, выяснилось, что до поездки в Россию у 64% гостей чемпионата было негативное представление об этой стране.

Подавляющее большинство (88%) иностранных болельщиков, ранее опасавшихся ехать на ЧМ, признались, что их стереотипы о России были развеяны в первые же дни пребывания в стране.

На Чемпионат мира в Россию прибыли более двух миллионов иностранных болельщиков. Они смогли посетить страну без визы, при наличии паспорта болельщика (Fan ID) и билета на матчи, в соответствии с гарантиями безвизового въезда. Эта система показала себя эффективной и встретила сотни тысяч позитивных откликов гостей России из-за рубежа.

ЧМ-2018 завершится сегодня, в воскресенье, 15 июля, в 18.00 по московскому времени, финальным матчем Франция — Хорватия на столичном стадионе "Лужники".