Журналисты из 60 стран аккредитовались на саммит Путин-Трамп в Хельсинки

Сами переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в 3 километрах от медиацентра, в президентском дворце на берегу Балтики.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Почти 1500 журналистов из 60 стран получили пресс-карты в Медиацентре в Хельсинки, который уже начал свою работу, передает корреспондент РИА Новости.

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Медиацентр открылся в конгресс-центре "Финляндия-Тало". Здесь организованы рабочие места для журналистов, столовая, где уже сейчас можно позавтракать бутербродами и кофе, а также экран, на который в воскресенье будет транслироваться финал ЧМ по футболу, а в понедельник — брифинги с переговоров. Сами переговоры пройдут в 3 километрах от медиацентра, в президентском дворце на берегу Балтики.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.