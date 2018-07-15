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Полиция в центре Хельсинки, архивное фото

В центре Хельсинки прошли два митинга: за и против Трампа

© REUTERS / LEHTIKUVA/Linda Manne
В мире
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Тема:
Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки (20)
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В митинге участвуют 2,5 тысячи человек, но некоторые из них являются туристами, сообщила финская полиция.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. В центре финской столицы Хельсинки идут одновременно два митинга — в поддержку визита президента США Дональда Трампа и акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Защитники прав человека, сторонники ЛГБТ, поддерживающие Украину и "Сирийскую свободную армию", прошли маршем по центру Хельсинки от парка у вокзала до площади у Собора Святого Николая. В митинге участвуют 2,5 тысячи человек, но некоторые из них являются туристами, сообщила финская полиция в Twitter.

Сейчас они начали митинг на Сенатской площади около собора. В частности, собравшиеся требуют от президента России Владимира Путина и Трампа соблюдать права человека и "остановить войны".

​Одновременно буквально в километре проходит митинг в поддержку политики Трампа, он собрал всего около 50 человек, сообщает полиция в Twitter.

Мероприятие называется "Welcome Trump" ("Добро пожаловать Трамп") и проходит в спокойной обстановке в центре Хельсинки на площади Наринкатори, организовано молодежным крылом партии "Истинные финны".

"Трамп — крутой парень. Он хороший президент, половина американцев проголосовала за него", — говорит представитель организаторов Томми О. Пельве (Tommi O. Pälve).

Организаторы носят футболки с буквами #MFGA и #MAGA, что расшифровывается как слоган американского президента для его предвыборной кампании — "Сделаем Америку снова великой" и "Сделаем Финляндию снова великой". Люди держат плакаты и баннеры в поддержку Трампа.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Тема:
Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки (20)
Теги:
саммит в Хельсинки, протесты
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