Мусоровоз раздавил гражданина Молдовы в украинском Николаеве

Как утверждает местная полиция, водитель был трезвым, а мужчина сам упал под колеса.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. В украинском городе Николаеве мусоровоз насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла вечером вблизи оптового продовольственного рынка, сообщает телеканал ТСН.

Водитель мусоровоза двигался по темной улице к центру, когда под колеса его грузовика упал человек. По заверениям очевидцев, мужчина шел по обочине дороги, а затем внезапно упал прямо под мусоровоз.

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Погибшим оказался 49-летний гражданин Молдовы, которые приехал к родственникам в Николаев. Водитель мусоровоза был трезв и не нарушал правил дорожного движения, поэтому, скорее всего, он избежит ответственности, сообщает телеканал.

По факту начато уголовное дело по статье 286 УК Украины — нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека.



