Франция стала чемпионом мира по футболу, обыграв Хорватию в финале ЧМ-2018

Финальная встреча чемпионата мира по футболу, которая прошла на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Сборная Франции обыграла команду Хорватии в финале чемпионата мира по футболу, завершившегося в России, став двукратным победителем мирового первенства после победы на мундиале в 1998 году.

Финальная встреча, прошедшая на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Франции.

Счет был открыт на 18-й минуте матча — автоголом Манджукича, который сыграл неудачно и головой перевел мяч в свои ворота после подачи Гризманна в штрафную.

Однако хорваты быстро сравняли счет на 28-й минуте после удара Ивана Перишича, мяч влетел в ворота французов после легкого рикошета от ноги Варана.​

Затем, на 38-й минуте, после попадания мяча в руку Перишича и просмотра записи системы VAR судья назначил пенальти в ворота хорватов. Антуан Гризманн был точен и безупречно реализовал одиннадцатиметровый удар. Первая половина игры завершилась со счетом 2:1, и это был самый результативный первый тайм за последние 44 года чемпионата мира.

После перерыва французы снова пошли в атаку, и на 59-й минуте Поль Погба, ворвавшись в штрафную, забил третий мяч в ворота хорватов. Хорватская сборная не сумела собраться, и всего через шесть минут, на 59-й минуте матча Мбаппе забил четвертый гол.

Однако хорваты проявили настоящий бойцовский характер, несмотря на разницу в счете. После ошибки вратаря сборной Франции, который "выкатил" мяч прямо на ногу сопернику, разрыв в счете на 69-й минуте сократил Манджукич — 4:2.

Тренер сборной Хорватии бросил все силы в атаку, заменив защитника Стринича, вместо него вышел нападающий Марко Пьяца. Однако несмотря на все усилия хорватов, сравнять счет они не успели, и сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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