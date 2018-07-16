МИД России "лайкнул" твит Трампа об ухудшении отношений Москвы и Вашингтона

В МИД РФ согласились с Дональдом Трампом, что отношения Москвы и Вашингтона ухудшились по вине США.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Дональд Трамп возложил вину за плохие отношения США и России на безрассудство и глупость Вашингтона. Незадолго до начала саммита в Хельсинки, глава Белого дома написал соответствующее сообщение на своей страничке в твиттере.

"Отношения Москвы и Вашингтона никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм", — написал Трамп.

МИД России "лайкнул" и ретвитнул этот твит, подписав: "Мы согласны".

После переговоров с Путиным, выступая на пресс-конференции, глава Белого дома подчеркнул, что разногласия между Вашингтоном и Москвой хорошо известны, отметив при этом, что "за ухудшение отношений ответственность лежит на двух сторонах".

"Но важно вывести диалог в конструктивное русло. А вот расследование против России — это глупость США. Нам надо сосредоточиться на тех сферах, которые представляют наши общие интересы", — отметил Трамп.

В понедельник в Хельсинки состоялась встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.