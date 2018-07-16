МИД России "лайкнул" твит Трампа об ухудшении отношений Москвы и Вашингтона

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Дональд Трамп возложил вину за плохие отношения США и России на безрассудство и глупость Вашингтона. Незадолго до начала саммита в Хельсинки, глава Белого дома написал соответствующее сообщение на своей страничке в твиттере.
"Отношения Москвы и Вашингтона никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм", — написал Трамп.
МИД России "лайкнул" и ретвитнул этот твит, подписав: "Мы согласны".
We agree https://t.co/7l087Qwmj3— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 16 июля 2018 г.
После переговоров с Путиным, выступая на пресс-конференции, глава Белого дома подчеркнул, что разногласия между Вашингтоном и Москвой хорошо известны, отметив при этом, что "за ухудшение отношений ответственность лежит на двух сторонах".
"Но важно вывести диалог в конструктивное русло. А вот расследование против России — это глупость США. Нам надо сосредоточиться на тех сферах, которые представляют наши общие интересы", — отметил Трамп.
В понедельник в Хельсинки состоялась встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.