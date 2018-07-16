Трамп: США рассчитывают на совместную работу c Россией и Израилем по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в совместной работе с Россией и Израилем по урегулированию ситуации в Сирии.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп отметил, что обе стороны переговоров поддерживают регулярные контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в контексте ситуации в Сирии и обеспечения безопасности Израиля.

"Работа с Израилем — это замечательно. Обеспечение безопасности Израиля это то, что мы с президентом Путиным очень хотели бы видеть", — заявил Трамп.

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Он отметил, что от группировки ИГ (террористическая организация, запрещенная в России, Молдове и других странах мира) освобождено уже 98-99% территории Сирии, и называл это большим прогрессом.

"Честно говоря, Россия помогла нам в определённых аспектах… Наши военные ладят. Возможно, они ладят лучше, чем наши лидеры в политике. А военные хорошо ладят и координируются в Сирии и других местах", — добавил президент США.

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В свою очередь, по итогам переговоров в Хельсинки российский лидер Владимир Путин заявил, что после окончательного разгрома террористов в Сирии нужно разрешить ситуацию с Голанскими высотами.

"Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск", — сказал Путин.

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По его словам, это позволит вернуть спокойствие на Голанах, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем, а также надежно обеспечить его безопасность.

"Господин президент уделил этому сегодня особое внимание. Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции", — добавил российский лидер.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно было смотреть на сайте Sputnik Молдова.