Страшная красота: почему туристов так тянет в города-призраки

Все, как в фильмах ужасов: почему путешественников привлекает "темный туризм".

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Неизведанное всегда манит человека, а формула "запретный плод сладок" становится путеводной для тех, кто хочет пощекотать нервы и получить дозу адреналина.

"Города мертвых" в Осетии и Чечне, "остров смерти" на Соловках, Припять на Украине — эти места вызывают все больший интерес у путешественников. Для одних такие поездки — чисто познавательные, для других — возможность пощекотать нервы. Даже придумали особый термин — "темный туризм".

Зачем отправляются туда, где произошли трагедии, — в материале РИА Новости.

"Желание поехать в Припять возникло у меня еще в детстве, когда в интернете я наткнулся на фотографии этого мертвого города, — рассказывает Дмитрий Шемякин, посетивший зону отчуждения с туристической группой. — Я ожидал увидеть просто множество пустых домов, но по ходу экскурсии понял, насколько все сложнее. Один раз я специально отбился от группы и вслушался в тишину города. Это действительно ужасает".

Дмитрий рассказывает, что испытывал самые разные эмоции: интерес, любопытство, грусть. Однако некоторые из туристической группы просто развлекались: "Им было весело, они все время фотографировались".

"Как в фильме ужасов"

Михаил Житухин, сотрудник РЖД из Санкт-Петербурга, неоднократно ездил в "темные места": помимо Припяти погружался к затонувшему неподалеку от Кипра парому "Зенобия", посещал Брестскую крепость и мемориальный комплекс "Хатынь".

"Припять пугает, а медсанчасть № 126, куда привозили пострадавших, — вообще как в фильмах ужасов: прямо веет смертью, — говорит он. — Экскурсия превзошла все мои ожидания, адреналин зашкаливал".

© Sputnik / Стрингер Зона отчуждения Чернобыльской АЭС

Блогер Сергей Анашкевич из Москвы несколько раз ездил в "города мертвых": был в Даргавсе в Северной Осетии и Цой-Педе в Чечне. Однако не считает эти путешествия темным туризмом.

"Это просто некрополи, по сути — большие кладбища, это то же, что и, скажем, сходить на экскурсию по кладбищам Парижа, — уверен он. — В Даргавсе для удобства туристов сделаны дорожки, поставлены лавочки и урны, при этом платы за вход и сувенирных магазинов, конечно, нет".

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Блогер добавляет, что особый интерес для него представлял чеченский Цой-Педе: погребальное сооружение в пограничной зоне России и Грузии входит в десятку самых труднодоступных достопримечательностей.

© Sputnik / Андрей Александров В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Согласно популярному сайту о темном туризме, созданному в Дании, к "темным" объектам в Москве относятся Парк Победы, музей-панорама "Бородинская битва", Музей истории ГУЛАГа. Есть два объекта в Санкт-Петербурге: Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Петропавловская крепость. Список продолжают Мамаев курган в Волгограде, остров Мудьюг на Соловках, Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь-36". Всего около полусотни объектов.