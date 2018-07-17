Модница, отличница и секс-символ: интересные факты о президенте Хорватии

Колинда Грабар-Китарович стала настоящей звездой на прошедшем Чемпионате мира по футболу — ее наряды, поступки и обворожительную улыбку обсуждали действительно все.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Колинда Грабар-Китарович благодаря прошедшему в России Чемпионату мира по футболу стала известна во всем мире, пишет Sputnik Беларусь.

Президент небольшой Хорватии, Грабар-Китарович никогда не была в рейтингах самых интересных политиков Европы — до тех пор, пока не приехала в Россию.На Чемпионате мира президент Хорватии обрела настоящую славу: она активно и искренне болела за свою сборную (к слову, хорваты заняли на мундиале второе место), обнималась с футболистами, болельщиками и политиками, шутила и обворожительно улыбалась. Очень быстро Грабар-Китарович стала одной из героинь социальных сетей — все публиковали фотографии красавицы-президента, обсуждали ее заявления и искали биографию главы Хорватии.

Чем известна эта обворожительная женщина-политик — в интересных фактах о Грабар-Китарович.

© Sputnik / Сергей Гунеев Президент Хорватии К. Грабар-Китарович

Родилась будущий президент в обычной деревенской семье, живущей близ хорватского города Риека. В детстве Колинда дружила с мальчиками: увлекалась футболом и охотой. К слову, отец Грабар-Китарович признавался, что хотел сына.

В школе девушка была отличницей, в 17 лет Колинда выиграла грант на обучение в США. Вернувшись в Хорватию, Колинда окончила факультет гуманитарных и социальных наук Университета Загреба. После успешно получила степень магистра в области международных отношений и степень бакалавра искусств в испанском и английском языках и литературе.

© Sputnik / Алексей Филиппов Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу

По праву Колинда признана одной из самых стильных женщин-политиков. Вкусом и сдержанным гардеробом президента Хорватии восхищаются и женщины, и мужчины.

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Замуж Колинда Грабар-Китарович вышла в 28 лет, а своего первенца родила еще спустя пять лет. В 35 лет политик родила сына Луку.

Несколько лет назад Колинда стала главным инфоповодом и предметом восторга. Произошло это после того, как в сеть попал снимок политика в бикини во время отдыха. Шикарные формы Грабар-Китарович тогда не отметил только ленивый.