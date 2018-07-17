В Южной Корее заявили, что нашли русские сокровища на 130 миллиардов долларов

Компания в Южной Корее утверждает, что нашла затонувший крейсер с сокровищами "Дмитрий Донской", который был затоплен во времена Русско-японской войны.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Крейсер "Дмитрий Донской", затонувший в Русско-японскую войну в 1905 году, обнаружен на дне Японского моря у берегов Южной Кореи, а на его борту якобы находятся сокровища более чем на 130 миллиардов долларов, утверждает компания, организовавшая экспедицию по поискам корабля. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания под названием "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому "Дмитрий Донской" был найден в воскресенье на глубине 434 метра у острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера.

Компания считает, что на борту корабля находятся сокровища на 150 триллионов южнокорейских вон, что составляет более 132 миллиардов долларов США, и собирается организовать подъем крейсера со дна моря.

Как отмечает южнокорейское агентство Рёнхап, исстари ходят слухи о том, что на борту "Дмитрия Донского" находилось 200 тонн золота. Однако подтверждений этому нет. Агентство также напоминает, что в 2003 году еще одна строительная компания "Тона констракшн" также утверждала, что на глубине 400 метров нашла корпус "Дмитрия Донского".

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Позиция правительства Южной Кореи по вопросам возможного подъема крейсера "Дмитрий Донской" пока неизвестна.