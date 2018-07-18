Цветоводы из Молдовы открыли в Брянске розарий, потеснив розы из Голландии

Семья переселенцев начала выращивать цветы, чтобы выжить, но внезапно оказалось, что это доходный бизнес.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Брянской области семья переселенцев из Молдовы успешно конкурирует с голландскими поставщиками роз — цветоводческое хозяйство, которое супруги Кожемякины открыли, чтобы выжить на новом месте, неожиданно удачно заняло пустующую нишу недорогих цветов на местном рынке.

Раньше считалось, что в климате и на почвах Брянщины ничего похожего на голландские розы вырастить невозможно. Однако выяснилось, что это не так — семья переселенцев с успехом выращивает около 80 сортов теплолюбивых роз.

"Молдавский опыт" позволил создать в Брянской области здоровую конкуренцию импортным голландским розам — по цене голландцы заметно проигрывают, а по качеству цветы из розария не уступают импортным образцам.