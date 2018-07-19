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Трубы для газопровода Северный поток - 2.

В конгрессе США предлагают ввести санкции против "Северного потока-2"

© Sputnik / Sergey Guneev
В мире
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Американский cенатор Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2".

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в среду внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2", говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте. Об этом сообщило РИА Новости.

В заявлении уточняется, что законопроект был подготовлен при участии сенаторов-республиканцев из Колорадо Кори Гарднера и от Монтаны Стива Дайнса.

"Сегодня американский сенатор Джон Баррассо внес законопроект, чтобы предоставить членам Организации Североатлантического договора (НАТО) возможность избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России", — говорится в заявлении.

Северный поток 2
© Sputnik /
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы. Он также вводит санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", — отмечается в заявлении.

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США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.

По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок сжиженного природного газа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Новую газовую "нить" планируется построить рядом с уже действующим "Северным потоком".

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Теги:
Северный поток-2, геополитика, Запад, газопровод, санкции, строительство, Конгресс США, НАТО, Вайоминг, Колорадо, США, Экономика, бизнес и финансы
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