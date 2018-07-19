Смертельно больной мужчина написал вору, укравшему у него последние деньги

Умирающий турист в Венеции стал жертвой карманной кражи: что сказал в письме к вору человек, дни которого сочтены.

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Турист из США, который поехал в последнее в своей жизни путешествие, написал строки карманнику, оставившему его без средств к существованию. Письмо не может оставить равнодушным никого, кто его прочтет. О душераздирающем послании туриста сообщили итальянские СМИ.

Американский турист рассказал в письме, что умирает от рака, а путешествие в итальянский город с женой — его последний шанс развеяться за рубежом.

Мужчину по имени Майкл Вили обокрали в одном из речных трамваев Венеции. Турист обратился в полицию, где оставил преступнику послание, которое попросил распространить.

"Я знаю, что ты, возможно, это не прочтешь, и я знаю, что тебе будет все равно. Мы прибыли в ваш прекрасный город 14 июля. Я стал твоей очередной жертвой. Это мое последнее путешествие с женой. Я умираю от рака. Ты оставил меня без денег и кредиток. Представь на секунду, что это сделало с твоей жертвой. Я молился ради прощения. Я молюсь за тебя. Избавься от греха, от которого страдают невинные люди. Я тебя прощаю", — говорится в письме, которое опубликовало местное СМИ.

Издание обратилось к любому нашедшему кошелек американского туриста с просьбой принести его в комиссариат полиции на площади Святого Марка (Сан Марко) в Венеции.